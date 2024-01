Gabigol al passo d’addio al Flamengo. Ecco chi vuole l’ex Inter: possibile ritorno in Europa Lo scenario per il futuro dell’attaccante

Il futuro di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, può essere lontano dal Flamengo. Nelle scorse settimane erano circolati alcuni rumors su un possibile ritorno in Europa per l’ex attaccante dell’Inter, che lo avevano accostato al Manchester United. Il club brasiliano è ormai rassegnato dall’idea di perdere uno dei suoi giocatori più importanti: non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto.

Tuttavia, con ogni probabilità, il suo futuro sarà ancora in Brasile. A bussare alla porta dell’ex nerazzurro è il Corinthians, il cui stesso presidente (Augusto Melo) si era espresso così: «È un atleta che interessa e che ha caratteristiche che cerchiamo».

