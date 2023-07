Le parole di Gabriel Jesus sul momento in cui ha deciso di lasciare il Manchester City per l’Arsenal: il motivo è legato a Guardiola

Che Pep Guardiola fosse un maestro nel cambiare ruolo ai suoi calciatori è risaputo, un esempio è quello di Stones, spostato in mediana dalla difesa. Ma in alcuni casi il risultato può risultare esasperante per i protagonisti, come Gabriel Jesus, che qualche giorno fa ha rivelato il motivo per cui ha voluto lasciare il Manchester City per l’Arsenal. Di seguito le sue parole, riportate da Sky Sport.

«Giocammo in casa contro il PSG e nella formazione Zinchenko era titolare al centro dell’attacco, il giorno prima Guardiola neanche l’aveva usato in allenamento… persino Zinny mi prendeva in giro, mi disse ‘Sto male per te’. Prima della partita non cenai neanche con la squadra, andai in camera e chiamai mia madre: ‘Devo andarmene da Manchester’».

