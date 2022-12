IShowSpeed, noto streamer e fan di Cristiano Ronaldo, ha fatto una diretta su FaceTime con Rafael Leao, giocatore che lo ha stregato ai Mondiali

Conversazione surreale Ha letteralmente provato a convincerlo ad andare in Premier 😭 Non ascoltarlo @RafaeLeao7 ❤️🖤🥲 pic.twitter.com/yCWifiYVWN — M4rk (@M4rkPhilips) December 28, 2022

Durante la conversazione, il ragazzo ha compiuto diverse gaffe ed ha anche invitato l’attaccante del Milan a traferirsi in Premier League: «Fratello, che diavolo è il Milan? […] In che Paese è? Italia Devi venire in Premier League!».

