I tifosi dell’Inter non perdonano Gagliardini neanche nell’ultima partita in campionato con la maglia nerazzurra. Il primo tempo del Grande Torino ha visto il centrocampista finire in tendenza sui social, nonostante la prestazione non sia stata la peggiore del suo mandato in meneghino.

«Ultima partita per colui che ha disonorato la maglia per 7 anni, portando solo prestazioni mediocri, 0 qualità e un numero infinito di bestemmie in campo».

Ultima fottutissima partita per colui che ha disonorato la maglia per 7 anni, portando solo prestazioni mediocri, 0 qualità e un numero infinito di bestemmie in campo#Gagliardini#TorinoInter pic.twitter.com/FwZF3FmMI2 — miky9i (@9iMiky) June 3, 2023

«Ma ancora ci ostiniamo a far giocare Gagliardini, ancora non è scaduto il contratto?»

Ma ancora ci ostiniamo a far giocare #Gagliardini.

Ma ancora non gli è scaduto il contratto?#torinoInter — gabriele monetini (@ardix76) June 3, 2023

