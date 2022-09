Gala: «Dobbiamo continuare a fare risultati e puntare ai play off». Le parole del centrocampista del Milan primavera

Antonio Gala ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club sui risultati e la partenza del Milan Primavera. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

PARTENZA – «Siamo partiti non benissimo, adesso ci stiamo riprendendo su tutti i livelli. Speriamo di continuare su questa strada, la squadra è molto forte sia a livello tecnico, sia tattico che mentalmente. Ovviamente dobbiamo sempre migliorare per puntare a risultati migliori. La partenza in salita non è tanto a livello di gioco ma è tanto a livello di risultato. Il gioco l’abbiamo sempre avuto. Ci mancava quella voglia di non prendere gol, adesso la stiamo ritrovando e stanno arrivando i risultati e dobbiamo continuare cosi».

RISULTATI – «Non dobbiamo adagiarci su questi risultati ma continuare a farli. In campionato abbiamo solo sei punti anche se abbiamo giocato benissimo tutte le partite. Dobbiamo assolutamente arrivare ai play-off»

