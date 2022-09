Benjamin Pavard ha parlato di come ha sofferto di depressione durante il primo lockdown: «Pochi sanno cosa realmente ho passato»

In una intervista rilasciata all’Equipe, Benjamin Pavard ha rivelato di aver sofferto di depressione durante il Lockdown. Di seguito le parole del difensore del Bayern Monaco.

«Quando è arrivato il Covid è stato un periodo difficile, non è stato facile stare da soli in un Paese che non è il mio. Ero lontano dalla mia famiglia e dai miei amici, qualcosa non andava nella mia vita, ma mi ha fatto crescere. Sono andato avanti, sono migliorato. Pochi sanno cosa realmente ho passato. Solo perché ti guadagni da vivere non significa che tu sia felice. Mi svegliavo e non avevo fame: provavo a prendermi cura di me stesso. Non mi piace la parola, ma si trattava di depressione».

L’articolo Pavard: «Durante il lockdown ho sofferto di depressione» proviene da Calcio News 24.

