L’ex difensore Fabio Galante commenta con grande stupore le ultime mosse dell’attaccante belga.

Fabio Galante ha detto la sua sul mercato dell’Inter nel corso di un’intervista a TMW. “Non mi aspettavo questo epilogo per la vicenda Lukaku. Ci sono rimasto male perchè l’Inter ha fatto di tutto per tenerlo, ora e anche negli anni scorsi. Non so il motivo di questo suo atteggiamento, è un giocatore forte che ha dato tanto ma anche i nerazzurri hanno dato tanto a lui. Poteva dirlo prima Certo, si parla di un campione non di un ragazzino”.

Andre’ Onana

“C’è tristezza, però si riparte e ci saranno altri giocatori. Se poi dovesse andare alla Juve farebbe ancora più male… Quanto agli attaccanti per l’Inter c’è da dire che ci sono elementi molto forti ma un paio di punte verranno prese: Morata conosce il nostro campionato e sarebbe un’ottima scelta, N’Zola potrebbe completare il reparto, c’è anche l’ipotesi Zapata ma per arrivare ad un profilo come Lukaku c’è comunque tempo. Mi dispiace anche per la partenza di Onana che è un gran portiere che ci sa fare pure con i piedi. Serve uno alla sua altezza e non è facile, ma Sommer e Trubin potrebbero andar bene“.

