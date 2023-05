L’ex difensore Fabio Galante non teme distrazioni da parte dei nerazzurri.

Fabio Galante ha espresso il suo parere sulla finale di Coppa Italia a Radio Firenze Viola. “La Coppa Italia per l’Inter conta come per la Fiorentina, forse per i viola conta un po’ di più. Sono quei trofei che all’inizio vengono un po’ snobbati, però quando arrivi in fondo e alzi lo alzi è sempre bello. Al calciatore, alla società e al tifoso fa piacere, è sempre un trofeo importante, che io ad esempio non ho mai vinto”.

“Inter distratta dalla finale di Champions? Io sono contento che ci sia questa distrazione, siamo in finale di Champions: è un traguardo incredibile. Io da ex calciatore non penso che i giocatori dell’Inter siano distratti, perché sono talmente abituati a giocare queste tipo di partite che non gli mancherà la concentrazione. Io ritengo la Fiorentina una squadra forte e ieri ha dimostrato che anche chi ha giocato meno è bravo. In una partita secca hanno i giocatori per battere l’Inter“.

L’articolo Galante: “Forse per la Fiorentina la Coppa Italia conta un po’ in più, non penso che l’Inter sarà distratta” proviene da Notizie Inter.

