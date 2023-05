Le parole di Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, al termine della partita dei friulani contro la Sampdoria

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di Udinese Tonight dopo il rinnovo con l’Udinese.

PAROLE – «Mancano ancora due partite e ci auguriamo di finire il meglio possibile. È la mia prima stagione in Serie A quindi, questi ragazzi, li ringrazio davvero, sono stati il mio primo gruppo e li porterò sempre nel cuore. Mi hanno dato tanto e mi hanno seguito fin dal primo giorno. Ho vissuto momenti bellissimi con grandi risultati e momenti difficili, in cui ne siamo usciti sempre insieme. Penso di aver instaurato con loro un bellissimo rapporto a livello umano. Oggi abbiamo 46 punti e due partite alla fine. Grazie ancora ai ragazzi, secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato».

