L’ex difensore Fabio Galante sostiene che i nerazzurri siano tuttora la squadra da battere in Serie A.

Fabio Galante ha parlato a Tuttosport di come l’Inter si avvicina al prossimo campionato di Serie A. “L’Inter non è al massimo, tra giocatori reduci dalle competizioni internazionali e qualche infortunato appena recuperato. Inzaghi ha però una rosa importante, la scorsa stagione questo ha fatto la differenza. Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Dumfries, Bisseck non sono panchinari, ma giocatori che sarebbero titolari da moltissime altre parti. La condizione generale ora non è al 100%. Quando giocavo io e sfidavo i top club, preferivo affrontare all’inizio del campionato, nelle prime due o tre partite, le squadre più forti sulla carta proprio per questo motivo”.

Davide Frattesi

Su Genoa-Inter

“Quando affronti i campioni d’Italia o comunque i top club, i giocatori provano sempre a dare di più, vogliono mettersi in mostra, fare bella figura. A livello di prestazione, concentrazione, cattiveria agonistica è una gara che i calciatori preparano da soli. Poi Gilardino è bravo, organizzerà la partita anche a livello tattico, ma il valore aggiunto del Genoa potrà essere la spinta di un Marassi tutto esaurito”.

Sulla corsa Scudetto

“L’Inter parte con i favori del pronostico, è la più forte. Ma in questa stagione vedrà che le rivali faranno meglio rispetto alla scorsa annata, saranno quantomeno sicuramente molto più agguerrite. Il Napoli di Conte, senza coppe europee, è pericoloso, perderà pochissimi punti per strada. La Juventus di Thiago Motta vorrà migliorare il campionato passato. Occhio all’Atalanta di Gasperini, ma anche al Milan di Fonseca. E sono curioso di vedere la Roma di De Rossi”.

