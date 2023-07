Galante: «Mercato Inter? Si stanno muovendo bene» Le parole dell’ex difensore nerazzurro

Intercettato sotto la sede dell’Inter, l’ex nerazzurro, Fabio Galante, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il mercato della società fino a questo momento.

LE PAROLE- «L’Inter si sta muovendo bene, come doveva essere: ha preso Frattesi che è un giovane interessante, spero che Lukaku possa rimanere perché sarebbbe un acquisto importante per l’ambiente e per il giocatore. Poi sono arrivati Bisseck e Thuram oltre ai rinnovi. Sarà competitiva per vincere il campionato»

L’articolo Galante: «Mercato Inter? Si stanno muovendo bene» proviene da Inter News 24.

