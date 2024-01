Fabio Galante ha parlato del percorso dell’Inter in campionato e delle possibilità di vincere lo scudetto: le parole

Fabio Galante, a Radio 24, ha parlato così dell‘Inter e della lotta scudetto contro la Juve, analizzando l’ultima prestazione dei nerazzurri

LE PAROLE – «L’Inter sta giocando veramente bene, specialmente quando hanno la possibilità di andare in campo aperto. L’Inter però è la più forte in questo momento. Poi alla fine basta perdere o pareggiare un paio di partite che la squadra che ti segue va avanti, devi avere fortuna di non avere tanti infortuni. Poi le partite si devono mettere bene. Sono i favoriti ma deve essere sempre sul pezzo».

