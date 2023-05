Con due giornate d’anticipo, il Galatasaray ha vinto il campionato turco. Rendendo così un’amichevole, per così dire, la gara della prossima giornata

Con due giornate d’anticipo, il Galatasaray ha vinto il campionato turco. Rendendo così un’amichevole, per così dire, la gara della prossima giornata che lo vedrà ospitare il Fenerbahce secondo in classifica: quello che avrebbe potuto essere un big-match di grande pathos, non lo sarà grazie all’ultima vittoria dei giallorossi sull’Ankaragucu. Un 4-1 nel quale c’è anche un po’ d’Italia nei marcatori: l’ex Inter Mauro Icardi con una doppietta e l’ex Roma Sergio Oliveira con una rete. In una squadra dove ci sono tanti altri rappresentanti della nostra Serie A di un tempo più o meno recente: Muslera (Lazio), Torreira (Sampdoria e Fiorentina), Mertens (Napoli) e Zaniolo (Roma).

Come si spiega il successo della squadra Ecco l’analisi proposta da Uğur Meleke di Hurriyet, per il quale conta molto l’abitudine alla vittoria della squadra di Istanbul: “La regola non scritta della Super League è questa: se il Galatasaray arriva ad aprile a giocarsi il campionato, di solito c’è l’happy end. Se il Galatasaray gioca la finale in una coppa, per lo più vince. Il Galatasaray è come il Real Madrid turco. Il dna del club è vincente. La conquista del titolo è arrivata a fine maggio, ma in realtà si sapeva come sarebbero andate a finire le cose quando hanno preso la testa della classifica a gennaio. Perché non hanno mai avuto momenti di esitazione, non hanno mai tremato, non hanno mai offerto la sensazione che prima o poi sarebbero caduti. Certo, una parentesi a parte va aperta per l’attaccante vincente della squadra vincente: Icardi. Ha segnato 21 gol in 23 gare: se avesse iniziato la sua stagione ad agosto, invece che a ottobre, è immaginabile pensare che il campione argentino avrebbe chiuso a quota 30 reti». Osman Şenher di Milliyet ha allargato la visuale ritenendo fondamentale l’apporto del pubblico del Gala, che ha rappresentato davvero il dodicesimo uomo in campo. E che promette «grandi sorprese nei festeggiamenti» per la gara con il Fenerbahce. Per la quale ci sono richieste per 570mila biglietti per un impianto che può contenere “solo” 50mila spettatori.

