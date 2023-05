Nonostante manchi ancora una gara di campionato, molti pensieri dei nerazzurri sono incentrati sulla partita del 10 giugno.

La Gazzetta dello Sport si proietta già alla finale di Champions League che l’Inter giocherà il 10 giugno contro il Manchester City: la rosea pensa ad i dubbi di formazione che attanagliano la mente di Inzaghi. Sì perché non c’è solo il ballottaggio in attacco per il partner di Lautaro Martinez (sembra leggermente avanti Dzeko).

Robin Gosens

Il tecnico deve scegliere anche tra Mkhitaryan e Brozovic se l’armeno sarà in grado di ristabilirsi dall’infortunio muscolare. L’ex Roma dovrebbe rientrare in gruppo domenica prossima, se andrà così proverà a scalzare il croato. Inzaghi starebbe pensando di invertire i giocatori sulla fascia sinistra: Gosens potrebbe partire titolare per avere un Dimarco più fresco nei minuti finali del match e nel caso anche per i calci di rigore.

