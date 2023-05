Inter, tutto pronto per il ritorno di Perisic? I dettagli sul possibile rientro a Milano del croato

Sembrerebbe essere al capolinea l’avventura di Ivan Perisic col Totthenam.

Come riportato da Tuttosport, il croato sarebbe pronto ad un possibile ritorno all’Inter, ma servirebbero dei sacrifici per chiudere la trattativa: l’esterno prende 6 milioni all’anno e in società si potrebbe sostenere una spesa del genere soltanto facendo cassa, magari con la cessione di Gosens.

L’articolo Inter, trattativa per il ritorno di Perisic? I dettagli proviene da Inter News 24.

