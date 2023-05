I nerazzurri non prenderanno sotto gamba l’incontro con i granata di sabato prossimo per tutta una serie di motivi.

Questa è la prima settimana completamente libera da impegni ufficiali per l’Inter che dal 27 aprile giocava ininterrottamente quasi ogni tre giorni. Gli addetti ai lavori non sono riusciti a decifrare quali sono le idee di Inzaghi per la gara di sabato contro il Torino: secondo Tuttosport i nerazzurri scenderanno in campo con una formazione molto vicina a quella titolare. Questo perché 2 settimane senza gare ufficiali potrebbero far staccare la spina ai giocatori, meglio farli giocare anche se con tutte le cautele del caso.

Ivan Juric

Nel 2010 l’Inter arrivò all’appuntamento con la storia senza riposarsi nemmeno un giorno, lo Scudetto infatti fu vinto a Siena la settimana prima della finale di Champions col Bayern Monaco. Un altro motivo per non trascurare l’ultima di Serie A riguarda la classifica: con 1 punto l’Inter sarebbe certa di terminare al terzo posto, sopra i cugini del Milan. Vorrebbe dire anche incassare 2 milioni di euro in più; con una vittoria si potrebbe ambire anche a strappare il secondo posto alla Lazio.

L’articolo Inter con i titolari a Torino, ecco perché proviene da Notizie Inter.

