In Turchia il mercato è ancora aperto e il Galatasaray dopo Mertens e Torreira studia un altro importante doppio colpo.

Il primo nome della lista è Mauro Icardi. Fuori dal progetto Psg, l’argentino potrebbe provare una nuova esperienza anche per provare a convincere Scaloni per il Mondiale. La società ha offerto 3 milioni netti di ingaggio all’attaccante che ora deve rispondere all’offerta. L’altra pista dei turchi si chiama Depay in uscita dal Barcellona e cercato anche dalla Juventus nel mercato estivo. Lo riporta SportMediaset.

