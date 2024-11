L’attaccante austriaco è al bivio: sa già che non gli verrà rinnovato il contratto e quindi pensa ad un possibile addio in inverno. Nel complicato mondo del calcio, gli infortuni possono trasformarsi in momenti decisivi non solo per i giocatori coinvolti ma anche per le strategie delle squadre. Il recente infortunio al ginocchio di Mauro Icardi, che terrà lontano l’attaccante argentino dai campi da gioco per il resto della stagione, è un chiaro esempio di come un evento inaspettato possa scatenare una serie di movimenti sul mercato. Il Galatasaray, colpito da questa improvvisa perdita, si è trovato nella necessità di cercare una soluzione temporanea per rinforzare il proprio attacco. In quest’ottica, come riporta FcInterNews, il nome di Marko Arnautovic è emerso come possibile rinforzo per il club turco, nonostante la situazione dell’attaccante austriaco all’Inter si presenti piuttosto complicata. La ricerca di una soluzione temporanea Il club turco, nonostante le buone […]

