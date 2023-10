L’ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi a TMW Radio, ha detto la sua sullo sfogo di Calabria dopo Psg Milan

«Era convinto che in fase di non possesso non c’era spirito di sacrificio. Sono cose che non mi piacciono, è troppo facile parlare dopo una partita così. Di sicuro ha sofferto, ha visto una squadra che non andava. Ma dopo una partita del genere non devi stuzzicare ma fare riflessioni e mettere la tua esperienza al servizio della squadra per risolvere i problemi. Serve un dialogo più costruttivo. Pioli è bravo a creare complicità, nelle difficoltà si sono sempre compattate le sue squadre. Questa uscita mi lascia interdetto. Dopo che un capitano fa una dichiarazione del genere, ho visto degli spogliatoi ribaltarsi per certe cose. Ora ci vorrà una grande abilità del tecnico per risolvere la questione»

