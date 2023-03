Sono queste le parole di Giuseppe Galderisi, ecco cosa dice l’ex giocatore e tecnico a TMW Radio sulla Juventus.

Ecco le parole di Giuseppe Galderisi, l’ex calciatore e allenatore parla a TMW Radio della Juventus: “Niente è impossibile. La Juve è una squadra diversa con il ritorno di qualche giocatore importante e una ritrovata condizione fisica. Per me da qui alla fine ne perderà poche. Vista la difficoltà di quelle davanti a fare punti, la Juventus potrebbe dire la sua. La Juve mi sembra diventata più solida, convinta, quindi dieci punti da recuperare non sono così tanti“.

Conclude così: “La Roma quando si abbassa lo fa molto bene, saranno determinanti le ripartenze e gli spunti a campo aperto. Kostic può far male con gli spazi davanti. Ma anche la Roma, perché ha giocatori come Dybala e Abraham si fanno valere. Sono due giocatori che mi fanno impazzire. Quando Dybala si accende, la Roma diventa davvero pericolosa. E’ ancora poco continuo, mentre Di Maria è già più giocatore e fa la differenza solo stando in campo. Dybala diventerà col tempo più incisivo e concreto“.

