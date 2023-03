l passaggio alla difesa a tre e l’arrivo di giovani talenti nella linea difensiva del Milan hanno portato alla rinascita della squadra.

Durante la fase negativa del Milan, la squadra aveva perso molta fiducia e autostima, dopo una serie di risultati negativi. Tuttavia, il tecnico Stefano Pioli è riuscito a trovare le giuste soluzioni per far fronte a questi problemi, reagendo con umiltà e intelligenza.

Una delle mosse più importanti di Pioli è stata l’arrivo di Fode Ballo-Toure, noto come Thiaw, che ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra, sia per le sue capacità difensive che per la sua capacità di attaccare. Inoltre, il passaggio alla difesa a tre è stato un altro fattore chiave per il successo del Milan.

Il ritorno di Maignan alla porta è stato un ulteriore elemento importante per la squadra, visto che il portiere francese è noto per la sua abilità nel gestire la difesa e nel fare giocate importanti durante le partite. Inoltre, la sua giovane età, solo 27 anni, lo rende ancora più promettente per il futuro.

La linea difensiva del Milan, composta da Kalulu, Theo Hernandez, Thiaw e Tomori, ha dimostrato di avere un grande potenziale, sia per la giovane età dei suoi componenti che per la loro abilità nel gioco. Tutti i giocatori sono stati blindati dal club con contratti lunghi, dimostrando l’ambizione del Milan di creare una squadra vincente per il futuro.

In generale, il successo del Milan nella sua fase di ripresa è stato il risultato di una serie di fattori, tra cui l’intelligenza e l’umiltà del tecnico Pioli, l’arrivo di nuovi giocatori e il passaggio a una difesa più solida. Con una linea difensiva così giovane e promettente, il Milan può guardare al futuro con ottimismo e ambizione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG