Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla della prossima partita contro la Fiorentina, del momento attuale del club.

Stefano Pioli, il tecnico del Milan, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina. Quando gli è stato chiesto se stanno già pensando alla Champions League, ha risposto che la partita di domani è molto importante e che stanno concentrati sulla Fiorentina. Ha anche detto che Milan e Fiorentina sono due squadre simili e che vogliono continuare a vincere.

Pioli è stato poi chiamato a parlare della formazione, in particolare di Charles De Ketelaere, che dovrà sostituire Brahim Diaz, assente per una leggera distorsione al ginocchio. Pioli ha affermato che ogni giocatore deve essere decisivo in ogni partita e ha elogiato la grande applicazione di Malick Thiaw, un giovane difensore del Milan.

Pioli ha anche detto che Zlatan Ibrahimovic potrebbe giocare titolare in futuro, ma che deve essere paziente e fare attenzione alla sua forma fisica. Quando gli è stato chiesto se potrebbe cambiare il modulo della squadra per la partita contro la Fiorentina, ha detto che dipende dall’avversario e che il segreto è essere compatti.

Pioli ha anche parlato del momento del Milan, dicendo che è stata una settimana positiva e che devono continuare a fare punti. Ha anche sottolineato l’importanza di giocatori come Maignan e Ibra per la squadra.

Infine, Pioli ha parlato dei giovani Adli e Vranckx, dicendo che stanno lavorando bene e che sono pronti per giocare, ma che spetterà a lui decidere quando farli scendere in campo.

