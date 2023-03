L’ex giocatore, Pato, del Milan analizza l’impegno imminente in Champions League e sottolinea l’importanza di Rafael Leao per la squadra.

Alexandre Pato, il giocatore brasiliano ex-Milan, è stato intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com riguardo all’imminente partita di Champions League tra il Tottenham e il Milan. Pato ha espresso la sua felicità per la vittoria del Milan nella partita d’andata e ha affermato che giocare contro una squadra inglese è sempre difficile. Ha sottolineato anche che durante le sue esperienze in Champions League con il Milan, ha avuto modo di giocare contro il Tottenham e l’Arsenal, ma è uscito sconfitto.

Il brasiliano ha consigliato al Milan di stare attento perché il Tottenham è una squadra molto forte e avrà il vantaggio di giocare in casa, quindi ci sarà un’atmosfera diversa. Tuttavia, ha espresso la sua fiducia nel Milan, dicendo che la squadra ha un piede nella prossima fase e che se faranno ciò che sanno fare, passeranno il turno. In particolare, ha elogiato le prestazioni di Rafael Leao, definendolo un grande giocatore che può fare la differenza con la sua velocità e qualità.

In generale, Pato ha espresso la sua opinione sulla partita con una visione molto equilibrata, riconoscendo la forza del Tottenham, ma al contempo manifestando la sua fiducia nella squadra del Milan.

