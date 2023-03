L’esperto sottolinea la difficoltà dell’incontro per il Milan, ma si dice convinto che il belga mostrerà il suo talento.

Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato il prossimo turno di Serie A, focalizzandosi sulla partita del Milan contro la Fiorentina. Secondo Orlando, la scelta per l’attacco dovrebbe cadere su Cabral invece che su Jovic, in quanto il primo è una “punta vera”. Inoltre, Orlando ritiene che la partita sarà difficile per il Milan, in quanto la Fiorentina si è già liberata della pressione della classifica.

Orlando ha poi commentato le performance di De Ketelaere, definendolo un giocatore importante che potrebbe trovare la sua giusta dimensione in questa partita. Infatti, la Fiorentina potrebbe essere l’avversario ideale per il belga, in quanto è un’avversaria aggressiva ma allo stesso tempo permette di giocare. Orlando è convinto che De Ketelaere mostrerà le sue qualità, in quanto ha il talento necessario e viene supportato da tutto il team.

