L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, parla così a Radio Bianconera della situazione dei bianconeri.

Sono queste le parole di Fabrizio Ravanelli, l’ex bianconero discute così a Radio Bianconera del momento della Juventus: “Quando vi è una penalizzazione, nei calciatori vi è grande amarezza e delusione, perché i sacrifici che fanno i calciatori per arrivare a giocare a certi livelli sono veramente incredibili. Subentra poi una cattiveria in più nel dimostrare la propria appartenenza a certi colori. Non è sempre semplice poter rappresentare nel miglior modo la maglia che si indossa, quindi c’è grande responsabilità da parte di tutti. La Juventus sta dimostrando di avere una continuità che le altre squadre, tranne il Napoli, non hanno.“

Conclude così: “Da qui alla fine, dato che mancheranno 15 punti, molti pensano che possa solo migliorare anche perché la squadra sta cercando la sua miglior condizione e se Pogba e Chiesa rientrano al 100% la Juventus potrebbe davvero riuscire a recuperare questi punti. Non sarà facile, non dovrà sbagliare una partita anche perché di mezzo ci sono due trofei da raggiungere: Coppa Italia ed Europa League. La Juve dovrà fare uno sforzo per cercare talenti importanti, come già ne abbiamo in squadra come Miretti, Fagioli e dovrà riformare la squadra tra giovani talentuosi italiani e giocatori d’esperienza stranieri per tornare ad alzare ogni trofeo.”

