Il calciatore argentino rivela le tappe più importanti della sua carriera e l’importanza della famiglia, così Lautaro Martinez dell’Inter.

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, ha recentemente rilasciato un’intervista al podcast “Footsteps”, dedicato al club nerazzurro e disponibile sulla piattaforma Recast.

Durante l’intervista, Martinez ha parlato della sua infanzia a Bahia Blanca, una città nella provincia di Buenos Aires, dove insieme al fratello giocava a calcio in un campetto prima e dopo la scuola e gli allenamenti. Ha raccontato che la madre li chiamava sempre per mangiare, poiché erano sempre lì a giocare.

Il calciatore ha poi parlato delle tappe più importanti della sua carriera, a partire dal debutto come professionista con l’Avellaneda, una città dove il calcio si vive in modo speciale e che gli ha regalato momenti bellissimi. Martinez ha poi citato il Liniers, il club dove è nato e che gli ha permesso di crescere sia come calciatore che come persona, e infine l’Inter di Milano, una grande squadra con una società importante e giocatori di livello mondiale, in cui Martinez si sente molto amato dai tifosi e rispettato dalla società.

Il calciatore ha poi sottolineato l’importanza della sua famiglia come fonte di supporto e gratitudine, insieme a un allenatore del Racing Club che lo ha aiutato molto quando ha dovuto affrontare la lontananza da casa. Infine, ha ribadito l’importanza di imparare sempre da tutti gli allenatori e di cercare costantemente di migliorare.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG