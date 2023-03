Hakan Calhanoglu, il futuro dell’Inter anche fuori dal campo. Nuovo contratto e ristorante turco a Milano in programma.

Hakan Calhanoglu, giocatore dell’Inter, ha dichiarato come riportato dalla Gazzetta dello Sport di essere orgoglioso che il club voglia rinnovare il suo contratto e che la sua volontà è di rimanere a Milano anche dopo la fine della sua carriera calcistica, magari aprendo un ristorante turco. L’Inter, per la sua parte, ha deciso di costruire il centrocampo del futuro attorno a lui e a Barella, considerando che Calhanoglu ha più capacità riflessiva di Barella e può ricoprire vari ruoli in campo, come regista, mezzala sinistra, centrodestra o trequartista.

Il nuovo contratto di Calhanoglu con l’Inter, che dovrebbe essere firmato presto, durerà fino al 2027, quando il giocatore avrà 33 anni. Questo dimostra la stima del club nei suoi confronti e lo stipendio, considerando i bonus, sarà di circa sei milioni di euro l’anno, che lo renderà uno dei giocatori più pagati della squadra.

