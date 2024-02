Giuseppe Galderisi nel corso della trasmissione Tutti convocati, ha parlato della Juventus dopo la sconfitta contro l’Udinese

Nel corso della trasmissione “Tutti convocati”, Giuseppe Galderisi ha parlato del momento della Juventus.

COMMENTO– «Vero che è calato Alex Sandro come giocatore, ma è calata la Juventus in generale, qualcosa è venuto meno nell’aspetto mentale. La condizione fisica non deve essere un alibi, in questo momento la Juventus fa fatica

CHIESA– «Chi salta l’uomo nella Juve è Chiesa, se manca un giocatore come lui hai voglia ad avvolgere l’azione e spostare palla da destra a sinistra. Ieri non è riuscito ad incidere».

