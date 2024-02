Massimo Zampini ha analizzato a Tutti Convocati la sconfitta della Juventus contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni

Il noto tifoso e opinionista bianconero, Massimo Zampini, a Radio 24 su Tutti Convocati, ha parlato della sconfitta subita dalla Juve contro l’Udinese.

PAROLE – «Chiaramente si è delusi dopo 1 punto in 3 partite, ma resta un giudizio positivo sulla stagione fatta sino ad ora ed è ancora molto lunga, mancano tre mesi di calcio. Sicuramente non è la squadra che può chiudere a 93, avevo preventivato qualche battuta d’arresto, è chiaro che ora c’è l’amarezza e adesso vorrei subito vedere una forte reazione della squadra. Allegri? Ieri ho chiesto dei cambi, alcune cose non le ho seguite e gliel’ho detto. Forse un po’ di fiducia l’abbiamo persa noi, dopo le ultime partite»

