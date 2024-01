L’ex allenatore Giovanni Galeone ha fatto la propria previsione sulla possibile vincitrice dello scudetto a fine campionato

Giovanni Galeone ha annunciato la sua previsione su chi vincerà lo scudetto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

«Lo scudetto lo vince l’Inter, con Max ne parlo sempre, è la squadra più forte. Max se vuole restare resta, può anche decidere di lasciare ma per la squadra che sta nascendo, mi dà più l’idea di una Juve per Allegri e non per Conte. L’unica cosa che non ho capito è il perché vogliano cedere Kean, che ha fisico e forza d’urto.»

