Il maestro di Allegri, Giovanni Galeone parla a TuttoSport della rimonta della Juventus in campionato, ecco cosa dice.

Sono queste le parole di Giovanni Galeone, riconosciuto come il maestro di Allegri, parla della situazione della Juventus seconda in classifica, così a TuttoSport: “La rimonta della Juventus ha stupito anche me. Ero sicuro al 100% che Max avrebbe messo a posto la squadra, ma che addirittura potesse arrivare fino al secondo posto… Gliel’avevo detto: ‘Se arrivi tra le prime quattro fai un miracolo’. Perché quando prendi Pogba e Di María, cerchi di recuperare Chiesa e punti su un difensore forte… L’allenatore si mette in testa un’ipotetica formazione. Ma di questi calciatori, Max non ne ha avuto manco uno. Lui però mi diceva: ‘Tranquillo, ora la mettiamo a posto. Ho dei giovani interessanti’. Aveva ragione, giovani interessanti ma soprattutto i suoi guizzi: non vede come li ha messi giusti? Otto vittorie consecutive senza subire gol, giocando contro Torino, Inter e Lazio“.

Conclude così l’ex tecnico: “Napoli-Juve? Spalletti e Allegri sono diversi, ma ugualmente determinanti. Molto di Napoli-Juve passa attraverso le loro menti. Luciano non ha vinto Scudetti ma ha grande esperienza, Max invece si arrangia. Per dire: è uno che fa giocare Alex Sandro centrale di sinistra. E dici: ‘Ma dove caz… l’ha visto Sandro centrale?’. Ma lui ragiona nel seguente modo: non ha più la coscia per giocare a quattro, Cuadrado non ce l’ho, Bonucci fa fatica… Allora punto su Danilo direttore d’orchestra e dico a Sandro di fare solo la fase difensiva. Allenatori come Spalletti e Conte non fanno questo tipo di lavoro. Gli altri si lamentano, Max adatta i giocatori e fa creder loro che possono fare il tipo di gioco che gli chiede“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG