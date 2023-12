Giovanni Galli ha voluto parlare dell’ex portiere dell’Inter, attualmente al Manchester United, Onana visti i continui errori

Ospite di Il Mattino, Giovanni Galli espone le proprie considerazioni sull’Inter e il cammino che sta conducendo:

LE PAROLE- «Sono incidenti di percorso che possono capitare: guardiamo ad esempio a quello che sta succedendo ad Onana in Premier dopo che era stato strepitoso in Serie A. È andato in Inghilterra e ne sta combinando una più di Bertoldo. Diciamocela francamente: capita nella carriera di un portiere in cui arrivano quei momenti in cui si dice che la fortuna è ceca ma la sfiga ci vede bene. Poi è anche vero che bisogna analizzare gli errori e capire come fare per migliorarsi».

L’articolo Galli su Onana: «Incidenti di percorso per l’ex Inter» proviene da Inter News 24.

