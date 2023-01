Ecco le parole di Filippo Galli, l’ex giocatore parla così a Sportmediaset del Milan, soprattutto sul brutto momento.

Sono queste le parole dell’ex rossonero Filippo Galli che su SportMediaset si esprime così sul Milan: “Posso dire quello che facevamo noi nei momenti di difficoltà: facevamo delle riunioni tra noi giocatori in cui si cercava di essere sinceri su quello che stava succedendo. Successivamente, un gruppo di giocatori, generalmente i leader della squadra, andavano a portare il problema all’allenatore, allo staff e nel caso anche alla dirigenza. Questa potrebbe essere una soluzione.“

De Grandis a Sky Sport parla della lotta Champions League: “A sensazione, oltre al Napoli, do l’inter per certa. Dopodiché non è facile: la Roma mi è piaciuta meno dal punto di vista della manovra ma ha margini di crescita importanti. La Lazio è quella che come gioco mi è piaciuta più di tutti ma ha una rosa limitata, specie se va avanti in Europa. Il Milan è quella che sta giocando peggio: oggi ti direi che non arriva ma ha la possibilità di mettere a posto le cose.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG