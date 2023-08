Galliani: «Berlusconi la mia guida e il mio maestro, ha portato il Milan in cima al mondo». Le dichiarazioni dell’ad del Monza

A Canale 5 prima del Trofeo Silvio Berlusconi con in campo Monza-Milan, l’ad dei brianzoli Adriano Galliani ha ricordato così lo storico presidente.

Le dichiarazioni: «Sto provando un’emozione fortissima. Berlusconi è stato la mia guida, il mio maestro, per 44 anni. Indimenticabile. È la storia del Milan, del Monza. Ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza in Serie A».

