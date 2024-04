Adriano Galliani ha espresso la propria contrarietà contro le proposte di ridurre le partecipanti alla Serie A da 20 a 18 squadre.

Nelle ultime settimane era ventilata forte l’ipotesi di ridurre le partecipanti al massimo campionato si Serie A da 20 squadre a 18. La proposta è stata avanzata nello specifico da Milan, l’Inter, la Juventus e la Roma. La Gazzetta dello Sport ha, sulle proprie colonne, ha evidenziato il punto di vista di Galliani che, a margine delle audizioni davanti alla Commissione Cultura e istruzione del Senato sulle “Prospettive di riforma del calcio italiano” si è opposto fermamente a tale ipotesi.

Adriano Galliani

La posizione di Galliani

Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan, ha espresso condivisione “alla relazione del presidente Gravina. Bisogna pensare che cosa fare”. Ha proseguito poi rimarcando che “i contrasti interni al sistema nascono e si acuiscono quando quattro big, Milan, Inter, Juventus e Roma, hanno pensato che attraverso l’abolizione del diritto di intesa tra Federazione e Lega si potesse cambiare il formato della Serie A da 20 a 18. Da questo aspetto – sottolinea Galliani – ne consegue che “nella maggioranza dei club è nata la convinzione, poi rivelatasi errata, che il presidente federale fosse d’accordo con questa posizione. Io non posso fare domande, sono il legale rappresentante di una squadra di Serie A e dunque faccio fatica a essere imparziale”.

La proposta di Galliani

“Avrei tentato una manovra meno rozza, mi sarei mosso in modo diverso”. Parole dure, taglienti, che non lasciano molto scampo a dubbi o interpretazioni. L’attuale dirigente del Monza inoltre afferma che “si può passare anche da 20 a 18 squadre, ma con risorse e percentuali di ricavi a chi retrocede. In questo momento si sta creando un divario incredibile tra le prime in Italia, che fatturano 500 milioni, e le ultime che fatturano 50 milioni. In passato non era così“.

