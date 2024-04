Paolo Condò ha difeso il cammino in Europa del Milan sottolineando che entrambe le squadre uscite dal girone dei rossoneri sono in semifinale di Champions.

Che il girone di Champions League del Milan fosse complicato era noto a tutti, fin da subito. Solo qualche romantico ottimista poteva infatti credere che il cammino dei rossoneri sarebbe potuto essere agevole al cospetto di squadre del calibro di PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. I verdetti del martedì di coppa evidenziano un dato importante: sia in francesi che i tedeschi sono approdati alle semifinali di Champions. Sinonimo e simbolo questo di un livello altissimo del gruppo F dove le urne di Nyon avevano sorteggiato il Milan di Pioli. Paolo Condò, negli studi di Sky, ha evidenziato e sottolineato il dato.

Paolo Condò, dopo i risultati che hanno decretato semifinaliste di Champions League sia PSG che Borussia Dortmund, ha voluto spezzare una lancia per il cammino europeo del Milan affermando: “Povero Milan, che gruppo avevi…”. Ha proseguito poi sottolineando che “il Gruppo F – prosegue – esprime le prime due semifinaliste di questa Champions, era davvero il gruppo della morte. A Barcellona ciò che ha cambiato la partita è stata l’espulsione di Araujo. In quel momento la squadra di Xavi aveva due gol di margine, doveva lasciarlo andare. Dopo il suo rosso la partita in un certo senso è finita, il Barcellona ha rimesso il naso fuori solo sull’1-3″.

Ciò che fa davvero rabbia da un lato acuendo l’amarezza, è che il Milan avrebbe potuto superare il girone nonostante l’altissima qualità dei propri avversari. Senza fare discorsi vittimistici in merito al rigore assegnato generosamente al PSG contro il Borussia Dortmund che è valso la qualificazione, gli uomini di Pioli hanno sulla “coscienza” i due pareggi a reti bianche contro i tedeschi e il Newcastle. Partite in cui, statistiche alla mano, il Milan avrebbe meritato di segnare almeno un gol.

