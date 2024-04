Il radiocronista della RAI Francesco Repice ha detto la sua sulle sfide delle italiane in Europa League e sul prossimo derby di campionato.

Francesco Repice ha parlato di Roma-Milan a SportPaper; ecco le sue impressioni. “Credo che sia ancora tutto aperto. Siamo sul 50-50, anzi 51-49. Questa è una partita che, messa così, diventa complicata per ambedue le squadre. La distanza è di un gol. Il Milan ha un attacco molto prolifico, ma la difesa non sta regalando le dovute garanzie; la Roma, diversamente, sta segnando poco, ma ne sta subendo poco. È una partita apertissima, 51-49, per me”.

Su Atalanta-Liverpool

Il discorso si sposta poi sul big match di Bergamo con la Dea che parte dal clamoroso 0-3 dell’andata. “D’accordo che siamo davanti al Liverpool, ma partendo da un risultato come il 3-0 significherebbe suicidarsi. Tuttavia, dovrebbe evitare quelle criticità viste contro il Verona, soprattutto dal punto di vista emotivo. Se ne prendi uno subito, contro il Liverpool son problemi”.

Il derby di lunedì 22

“Credo che i nerazzurri abbiano abbastanza fame. Dall’altra parte si farà di tutto per evitare lo smacco. Che l’Inter vinca il campionato è chiaro, ma vincerlo in un derby, per i suoi tifosi sarebbe qualcosa di incredibile, in egual misura lo sarebbe per i tifosi del Milan, visto che gioca in casa. Quanto accaduto due anni potrebbe aver influito e potrebbe influire per gli interisti. Non credo dipenda questa partita con quella di Europa League, il derby di Milano ha una storia a sé. C’è la seconda stella, non è una cosa semplice non solo per i tifosi, ma anche per i club. Sono cose che fanno la storia dei club”.

