Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTv della delicata sfida di domani del Milan a Roma contro i giallorossi, per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri dovranno rimontare il gol incassato a San Siro giovedì scorso se vorranno conquistare l’accesso alle semifinali della competizione.

esultanza gol Rafael Leao

Leao punto debole?

In merito alle tante critiche piovute su Leao in merito alla sua continuità di rendimento e al suo talento, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha tenuto a ribadire che “non abbiamo mai vinto solo per merito di Rafa e nemmeno perso solo per colpa sua. Cerchiamo di migliorare di squadra, domani tutti dovremo fare di tutto per vincere”.

Obiettivo del Milan domani

Stefano Pioli non si nasconde e afferma convintamente che “abbiamo massima fiducia e crediamo in noi. Non conta la partita di andata, ci sono tante cose che possiamo e dobbiamo fare meglio domani, ma sarà un’altra partita. Dovremo metterci tanta qualità ed energia”. In merito al modo di affrontare la gara ha dichiarato che “si fanno scelte per migliorare la squadra e vincere, domani abbiamo solo l’obiettivo di andare avanti, dobbiamo vincere”.

Champions un rimpianto?

Il martedì europeo di Champions ha decretato PSG e Borussia Dortmund semifinaliste. Entrambe le squadre erano nel girone del Milan, girone che per poco non ha visto i rossoneri qualificati agli ottavi. Sul tema Pioli ha affermato che “non siamo passati di pochissimo in un girone difficile. Ma ora pensiamo a dare tutto per passare il turno”.

