Arrigo Sacchi ha scritto la storia del Milan, portando in Italia e in Europa un concetto di calcio totalmente nuovo, avulso da schemi antichi che non privilegiavano lo spettacolo. Il suo Milan a timbro Berlusconi vinse perché capace di proporre qualcosa di mai visto prima. Le idee calcistiche del Profeta di Fusignano, ancora oggi, sono materia di studio per molti allenatori. Durante la presentazione del suo libro “Il realista visionario” a Roma, Arrigo Sacchi ha parlato a Tuttomercatoweb anche di Leao, Theo Zirkzee e Giroud.

Leao e Theo nel Milan di Sacchi?

Il Milan di Sacchi era costellato di campioni e talenti. Immaginare giocatori come Leao e Theo in quella squadra non è difficile, considerando il loro smisurato talento. Il Profeta di Fusignano, a riguardo, si è così espresso: “Io volevo delle persone e dei giocatori affidabili. Se questi sono affidabili allora venivano… lo devi sapere tu se lo sono”.

Zirkzee per il dopo Giroud

Non è un mistero che il Milan voglia puntare su Zirkzee per il dopo Giroud. Sacchi ha espresso dei giudizi in merito a entrambi, affermando che “Giroud è un buonissimo giocatore e adesso con l’età che ha fa anche troppo. Zirkzee? Interessante. Non so se sia un attaccante o una mezza punta. Il Bologna sta giocando un buon calcio”. Proprio quest’ultimo aspetto non può che rubare l’occhio ad un esteta del calibro di Arrigo Sacchi.

