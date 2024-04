Leao ha presentato la partita di domani a Roma contro i giallorossi in Europa League. Il portoghese spiega come ribaltare il punteggio.

Rafa Leao è stato oggetto di critiche, nemmeno troppo leggere negli ultimi giorni. Al portoghese è stata rimproverata una mancanza di continuità che mal si coniuga con un talento che è senza dubbio innegabile. Ai microfoni di Sky il portoghese ha descritto la partita che attende il Milan domani all’Olimpico e la voglia, sua e dei compagni, di avere la meglio e accedere alla semifinale.

Rafael Leao

Che partita sarà e come si ribalta il punteggio?

Rafa Leao non si nasconde e sottolinea che la gara di domani “Non solo per me è speciale, è importante per tutti. Sappiamo l’importanza di questa partita: la più importante della stagione, secondo me. Consapevole che giochiamo contro una bella squadra con grandi giocatori ma vogliamo andare avanti. Si ribalta giocando. Ci serve una ansia buona perché l’ambiente sarà bello: poi è importante andare subito davanti”.

Sulle critiche e su Pioli

“Secondo me devono esserci le critiche per crescere. Sono un giocatore giovane: se andava utto bene sembra tutto facile. Devo avere sempre quella pressione: io mi trovo come in una sfida davanti alle critiche. Sono con un grande allenatore e grande persone qua al Milan, con Zlatan che è qui sempre accanto a me e accanto a noi” In merito a Pioli: C’è sempre un ambiente bello e tranquillo. Chiaro che dopo una sconfitta, il primo e il secondo giorno è difficile ma l’ambiente è sempre così. Sappiamo l’importanza di questa maglia qua e andiamo per vincere ogni partita“.

