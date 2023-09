Galliani esalta Colombo: le sue parole sul centravanti arrivato negli ultimi giorni di calciomercato dal Milan

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Adriano Galliani ha parlato così del nuovo centravanti del Monza arrivato dal Milan Lorenzo Colombo. Le sue parole.

GALLIANI – «L’anno scorso abbiamo fatto tanti punti contro le grandi, che hanno imparato a conoscerci. Speriamo adesso di farne anche contro le piccole. Inizio di stagione? Il calendario è quel che è, ma nonostante le sconfitte abbiamo giocato a calcio. Come desiderava il presidente Berlusconi, siamo la squadra con più italiani in campo. Colombo? Abbiamo il centravanti brianzolo doc, quindi siamo in linea»

