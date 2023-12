L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha negato trattative per il trequartista italiano accostato anche all’Inter.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Adriano Galliani che non ha parlato solo della sua squadra ma anche di mercato. “Il Monza nel calcio italiano rappresenta un unicum. Qualcosa di diverso da tutto il resto, il senso di appartenenza come principio fondamentale e valore coltivato con orgoglio. Il capo azienda, il sottoscritto, è nato a Monza e il capitano pure. Matteo Pessina, che è indiscutibilmente un ottimo giocatore, ha solide radici monzesi“.

Agenti

“Molti dei nostri sono seguiti da Tullio Tinti, Ciurria e Colpani ad esempio. Riso lo stimo molto, lo conosco da quand’era ragazzo. I due giocatori al momento più chiacchierati, Colpani e Di Gregorio, sono uno di Tinti, appunto, e l’altro di Belloni”.

Carlos Augusto

Sulla rivelazione della Serie A

“Nessuno si è fatto vivo con noi per parlare di Colpani. Ha cinque anni di contratto, siamo a dicembre e fino a giugno e oltre non è trattabile”.

La scelta del neo-interista

“Diverso è stato il discorso per Carlos Augusto, che aveva ancora un anno e volendo diventare terzino del Brasile chiese di andare all’Inter. Ha avuto ragione: giocando con noi un’intera stagione non era mai stato considerato, sono bastate poche presenze nell’Inter e le porte della nazionale si sono aperte. Succedeva la stessa cosa al Milan: bastava indossare quella maglia per catturare l’attenzione dei vari selezionatori“.

L’obiettivo del Milan

“La permanenza in serie A. Negli ultimi anni la distanza tra le squadre che partecipano alla Champions e le altre è aumentata in modo esponenziale, a questo aggiungo che nella discussione dei diritti televisivi quelli della Champions salgono sempre, mentre il campionato scende. Il Monza fattura 60, 70 milioni, Inter, Milan e Juve viaggiano tra 400 e 500”.

L’articolo Galliani: “Il Monza è un unicum, Carlos Augusto ha avuto ragione, nessuno si è fatto vivo per Colpani” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG