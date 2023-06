Galliani jr: «Allegri grandissimo allenatore, ha fatto qualcosa di straordinario». Il figlio di Adriano lo difende

Galliani jr, figlio di Adriano, a Sportitalia ha difeso Allegri e il lavoro che ha svolto alla Juve nell’ultima stagione.

LE PAROLE – «Il signor Allegri quest’anno secondo me ha fatto qualcosa di straordinario, sarò l’unico in Italia a dirlo e non ho paura a dirlo. Si è trovato in una situazione impossibile, ha giocato per la maggior parte del campionato con 4-5 under in tutte le partite, ha ottenuto in campo il secondo posto in un campionato difficile come il nostro, è arrivato in semifinale di Europa League e Coppa Italia. Con le premesse di questa stagione, non riesco a vedere questa stagione e la condizione di Allegri come un qualcosa di negativo. Allegri ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Bisogna analizzare il contesto e poi valutare i risultati. Se guardi soli i risultati allora 2 mesi fa massacri Inzaghi, ora Allegri e persone di alto livello che non possono essere massacrati. Con certi professionisti di un certo livello si può dire che non sta dando il meglio di se, ma non discuterli. Credo che Allegri ha vissuto un contesto allucinante. Gestire uno spogliatoio in una stagione come questa e di una squadra del livello della Juve è qualcosa di vicino all’impossibile».

