Galliani jr “gela” la Juve: «E’ impossibile che Colpani lasci il Monza a gennaio». L’annuncio di mercato sul talento

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, a Radio Kiss Kiss ha fatto un annuncio sul futuro di Colpani, talento del Monza che è finito nel mirino della Juve in chiave mercato.

LE PAROLE – «È praticamente impossibile che Colpani si muova a gennaio da Monza. Ci sono attenzioni sui giocatori del Monza, ma il Monza ha anche la capacità di tenerli. Colpani ha ancora cinque anni di contratto. Carlos Augusto, tanto per dirne un altro, era in scadenza. E comunque ripeto: a gennaio non si muoverà assolutamente».

The post Galliani jr “gela” la Juve: «E’ impossibile che Colpani lasci il Monza a gennaio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG