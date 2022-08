Adriano Galliani parla a Tuttosport del Milan e di cosa ne pensa Berlusconi dei rossoneri e del suo Monza.

Ecco le parole di Adriano Galliani ai microfoni di Tuttosport, il direttore sportivo del Monza parla del pensiero di Berlusconi sul Milan: “Se si sta appassionando adesso come al Milan degli Anni 90? Sono cose diverse, ma ugualmente intense. Abbiamo vissuto una giornata epica quando il Milan ha vinto lo scudetto a Reggio Emilia contro il Sassuolo al pomeriggio e poi la sera siamo andati a vedere Monza-Brescia che è valsa la finale playoff con il Pisa.“

Silvio Berlusconi

Galliani aggiunge sul presidente: “Se il presidente Berlusconi è distratto dalla campagna elettorale? In questo momento pensa solo alle elezioni e al Monza, ma non so se in quest’ordine perché è diventato supertifoso del Monza. Ama sempre il Milan, ma ora il Monza è entrato nel suo cuore.” Conclude così.

