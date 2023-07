Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante l’evento del calciomercato a Rimini

«La mia passione è il Monza e finché non mi cacciano dal Monza rimarrò qui a fare qualsiasi cosa per la squadra della mia città. Mi portava mia mamma a vedere le partite e sognavo di vederlo in Serie A: grazie a Silvio Berlusconi ci è arrivato dopo 110 anni. Mercato? Il problema ora non è quello ma a me manca soprattutto Silvio Berlusconi in tutti i ruoli».

