Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a MonzaNews del futuro del club brianzolo. Le dichiarazioni

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a MonzaNews del futuro del club brianzolo. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Non c’è nessuna trattativa in corso perché il Monza potesse essere ceduto. Cerchiamo tutt’al più un partner. I figli di Silvio Berlusconi rispettano le scelte del papà, anche accettando la totalità del testamento. La mia passione per il Monza è assoluta, io certamente rimarrò al Monza con la proprietà di Fininvest che speriamo resti il più possibile. Io rimarrei al Monza in qualsiasi altra proprietà che mi chiedesse di rimanere. Pour parler, tutti quelli con cui ho parlato vorrebbero che io rimanessi. La mia passione è per i colori biancorossi, quindi finché non mi cacciano, quando cercheranno di farlo mi incatenerò al cancello. Io voglio rimanere al Monza».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG