Galloppa: «Con la Juve è una partita diversa dalle altre, era destino vincere al Viola Park». Le dichiarazioni dell’allenatore

Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, attraverso il sito della Viola ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria ottenuta contro la Juve Primavera.

LA VITTORIA – «Era destino che la prima vittoria al Viola Park arrivasse contro la Juventus. Siamo contenti perché sappiamo che è una partita diversa dalle altre. Dopo un primo tempo non bello siamo andati in crescendo e sono contentissimo per i ragazzi».

I RISULTATI RECENTI – «Stiamo dando continuità ai risultati ed è la cosa più importante. La crescita è indubbio ed è sotto gli occhi di tutti. Mi fa piacere per i ragazzi che lavorano tanto e ora stanno raccogliendo quello che meritano. Oggi c’era voglia di rivalsa rispetto alla sconfitta dell’andata. Ciò che mi lascia contento oggi è nella gestione della partita sia dei ragazzi ma anche da parte nostra in panchina».

