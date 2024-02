Bugo: «Ho sempre difeso Allegri, ma vorrei rivedere Pirlo sulla panchina della Juve». Il cantante esce allo scoperto

Bugo, popolare cantante e noto tifoso della Juve, a Radio Bianconera ha parlato di Allegri e del lavoro dell’allenatore in questa stagione.

BUGO – «L’ho sempre difeso nonostante sia stato tanto criticato negli ultimi anni. Non facciamo un gioco spettacolare vero, ma l’allenatore ha tenuto compatta la squadra in un momento delicato. Per il futuro vorrei rivedere Pirlo in panchina. Lui arrivato in un momento difficilissimo e un anno è poco per dimostrare cos’hai in testa».

