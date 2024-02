Gama: «Il mio futuro è la Juventus. Nazionale? Bel viaggio, ci sarebbe molto da dire…». L’intervista del capitano

Gama ha concesso un’intervista ai microfoni di Rai Sport dopo Italia Irlanda, ultima sua partita in Nazionale. Queste le dichiarazioni del capitano della Juventus Women.

L’ULTIMA IN NAZIONALE – «È stata una bella giornata e ringrazio tutti per l’affetto. È stato un bel viaggio, con una degna conclusione. Ci sarebbe molto da dire per questi anni, mi tengo dentro di me le persone che ho incontrato».

IL FUTURO – «Il mio futuro è il mio presente: dagli impegni con la Juventus a quelli con l’AssoCalciatori. Vediamo cosa arriverà, io non faccio mai programmi a lungo termine».

UN ESEMPIO PER LE BAMBINE – «A loro dico che il calcio è una palestra di vita e di emozioni che ti permette di vivere assieme alle persone».

IL MESSAGGIO AL PROSSIMO CAPITANO – «Ognuno dovrà interpretare questo ruolo come vorrà. Dico solo che è un onore e di dare sempre tutto, l’esempio e il massimo».

